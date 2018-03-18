Milli Savunma Bakanı Canikli:

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Kahraman ordumuz, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve bölge ülkeleri için huzur, güvenlik ve barışın teminatı olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Canikli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Afrin merkezinde kontrolü tamamen sağladığını belirtti.

Bu durumun Türkiye ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Canikli, şunları kaydetti:

"Kahraman ordumuz, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve bölge ülkeleri için huzur, güvenlik ve barışın teminatı olmaya devam etmektedir."