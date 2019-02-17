Milli Savunma Bakanı Akar: Suriye'de asıl mesele sınırımızın ve halkımızın güvenliğidir

MÜNİH (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya'da devam eden 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın son gününde, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile Suriye konulu panele katıldı.

Burada konuşan Akar, YPG'nin Türkiye'ye karşı tacizde bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin amaçlarından birinin de terör örgütü YPG dahil, bölgenin teröristlerden temizlenmesi olduğunu söyledi.

Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü oluşturulduğunu hatırlatan Akar, Suriyelilerin ülkelerine dönmesi için uygun ortamı oluşturacaklarını vurguladı.

Akar, "Bizim için asıl mesele sınırımızın ve halkımızın güvenliğidir. Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve politik birliğine saygı duyuyoruz. Asıl mesele, güvenliktir. YPG veya DEAŞ olsun teröristlerden kurtulmaktır." diye konuştu.

Fırat'ın doğusundaki 440 kilometre uzunluğundaki güvenli bölgenin, YPG teröristlerinden arındırılarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in "Suriye'de 500 bin kişinin öldürüldüğü" yönündeki açıklamasını, "Bizim rakamlarımıza göre, 1 milyon insan rejim ve teröristler tarafından öldürüldü." şeklinde düzeltti.

Suriye'de seçimlerin yapılarak yasal hükümetin kurulmasını arzuladıklarını vurgulayan Akar, bölgede bir daha insani kriz yaşanmaması için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.

YPG ve PKK arasında hiçbir fark olmadığını hatırlatan Akar, "Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesi Kürtlerle ilişkisiyle karıştırılıyor. Bizim Kürtlerle hiçbir problemiz yok bu açık." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, 1998'de Türkiye ile Suriye arasında imzalanan Adana Protokolü'nün teröristlerle mücadele imkanı sağladığını hatırlatarak, "Suriye'de teröristlerle savaşmak çok kritik. Ancak Suriye'deki mevcut durum nedeniyle Şam, teröristlerle mücadele edemiyor. İşte bu nedenle oradayız, terörle mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, Türkiye sayesinde şu anda 300 binden fazla mültecinin Suriye'ye döndüğü bilgisini paylaştı.

"Bu ani, hızlı bir geri çekilme değil"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey de "ABD, Suriye hükümetinin ülkenin kuzeyini tekrar kontrol etmesini istemiyor." dedi.

Jeffrey, Washington'un Suriye'nin kuzeydoğu hedeflerinin, Amerikan kuvvetlerinin geri çekilmesine rağmen değişmediğini belirterek, ABD'nin, Suriye'den çekilmesi konusunda müttefikleriyle yakın temas içinde olduğunu söyledi.

Jeffrey, "Müttefiklere sürekli bunu anlattık, bu ani, hızlı bir geri çekilme değil, adım adım çekilme olacak." ifadesini kullandı.

Muhabir: Cüneyt Karadağ, Bahattin Gönültaş