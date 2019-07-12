Milli Savunma Bakanı Akar: S-400 teslimat süreci devam edecek

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 sisteminin teslimat sürecinin başlamasına ilişkin, "Bugün üç uçak planlıydı. Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek." dedi.S-400 teslimatı başladı
Akar, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin gelişine ilişkin soruları yanıtladı.
Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikelere dikkati çeken Bakan Akar, şunları söyledi:
Bugün başka bir uçağın gelip gelmeyeceği sorulan Akar, "Hayır. Bugün üç uçak planlıydı. Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek.” yanıtını verdi.
Akar şunları kaydetti:
"Belirlediğimiz kriterler çerçevesinde tedarik faaliyetlerimizi başlattığımızı söylemiştim. Şu anda yine Patriot konusunda da görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler."