Milli Savunma Bakanı Akar: İdlib'de ateşkesin devam etmesini istiyoruz

ANKARA (AA) - Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Can'ın ev sahipliğinde Afganistan'ın bağımsızlığının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Akar, resepsiyona gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, yasa dışı göçle mücadele kapsamında görevli iki askerin sehven hududu geçmesinin ardından alıkonulduğu Yunan makamlarınca serbest bırakılmasına yönelik sorusu üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Hudutta yasa dışı göçün önlenmesine yönelik varılan mutabakatlar çerçevesinde bir mücadele var orada. O mücadele sırasında bir olay meydana geldi. İki askerimiz Yunan makamları tarafından orada alıkonuldu. Daha sonra yapılan temaslar, görüşmeler çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı (Panos) Kammenos ile yaptığımız telefon görüşmeleri sonucunda oldukça kısa bir süre sonra iki askerimiz Türk makamlarına verildiler. Burada iki tarafın, tarafların gösterdiği olumlu ve yapıcı yaklaşım iyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneğini teşkil etti. Bu çerçevede bu olayın kısa sürede çözülmesi bakımından, iyi komşuluk ilişkilerine güzel bir örnek vermesi bakımından katkısı olanlara teşekkür ediyorum."

"İdlib'de ateşkesin devam etmesini istiyoruz"

Akar, resepsiyonda yaptığı konuşmada ise gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Akar, İdlib'deki gelişmelere dair, Astana Süreci çerçevesinde kurulmuş bir ateşkes düzeni olduğunu belirterek, "Bu ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini, sürdürülmesini istiyoruz." diye konuştu.

Ateşkes düzeninin sağlanamaması durumunda bölgeye yapılacak saldırı halinde özellikle sivillerin, çocukların ve yaşlıların çok fazla cefa çekeceğinin oldukça açık olduğunu vurgulayan Akar, "Karadan, havadan yapılan tüm saldırıların bir an önce durdurularak bölgede ateşkesin ve istikrarın sağlanması en önemli gayretimizdir." ifadesini kullandı.

Akar, kimyasal silahlar dahil her türlü silahlarla masum insanların öldürülmesine karşı durduklarının altını çizerek, sadece belirli terör örgütlerine değil, tüm terör örgütlerine karşı olduklarını ve bu örgütlere karşı mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.

Hulusi Akar, "El Kaide gibi terör örgütleri dahil FETÖ, PKK/PYD/YPG, PJAK, DEAŞ bunlara karşı mücadelemiz aralıksız sürmeye devam edecek ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Afgan kardeşlerimizle iş birliğimiz sürecek"

Türkiye ile Afganistan arasında çok köklü bağların olduğunu belirten Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100 yılı aşkın bir süredir devam ettiğine dikkati çekti.

Bakan Akar, "Önemle ve övünçle altını çizerek belirtmek isterim ki NATO ve diğer koalisyon güçleri Afganistan'dan çekildikten sonra dahi bizim Afgan kardeşlerimizle iş birliğimiz ve Afganistan'daki varlığımız sürecektir." dedi.