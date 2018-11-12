Milli Savunma Bakanı Akar: Hakkari'deki patlamada hiçbir dış etki söz konusu değil

ANKARA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Hakkari'de Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki kaza sonrası çıkan patlamada yaralanan askerler ile terörle mücadele harekatında yaralanan asker ve polisleri ziyaret etti.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve hastane yetkilileri tarafından karşılanan Bakan Akar, odalarına tek tek giderek yaralılarla sohbet etti ve ailelerle görüştü.

Akar, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralıların durumlarının her geçen gün iyiye gittiğini bildirdi.

Yaralıların bir an önce iyileşmesi için yoğun gayret gösteren sağlık görevlilerine teşekkür eden Bakan Akar, "Kazanın ardından yaralıların bir kısmı buraya sevk edildi, diğerlerinin de şu anda Yüksekova'da, Van'da ve Hakkari'de tedavileri sürmektedir. Onların da büyük bölümünün birkaç gün içinde taburcu edileceğini öğrendik." diye konuştu.

Akar, kazayla ilgili hemen adli, idari, teknik incelemelerin başlatıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"İlk bulguları sizlerle paylaşmak istiyorum. Buna göre, hem mühimmatın hem de topun göreve elverişli olduğu raporlarını inceleme heyeti teyit etmiş bulunuyor. Burada topun ateşlenmesini müteakip, merminin namluyu terk ettiğini, namludan çıktığını daha sonra namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde diğer teknik çalışmalar devam ederek daha ayrıntılı bazı bulgulara ulaşmamız mümkün olacaktır. Şu anda adli, idari, teknik çalışmalar devam ediyor."

Üs bölgesindeki patlamaya neden olabilecek herhangi bir dış etkinin olup olmadığı sorulan Akar, "Mermilerin, topun incelemesi yapıldı. 28 Ekim'de de bir heyet bunların göreve elverişli olduğunu tespit etmiş. Dolayısıyla bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir." yanıtını verdi.

Terörle mücadeleye yönelik soru üzerine Akar, "Hem Doğu, Güneydoğu'da hem Irak'ın kuzeyinde hem de diğer bölgelerde terörle mücadeleyle ilgili faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde artan bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadelemizin devam edeceğini herkesin bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Sarp Özer



