Milli Savunma Bakanı Akar: 27 Mayıs’tan bu yana 64 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK’nin komuta kademesi, ramazanın son iftarını Irak sınırının sıfır noktasındaki Mehmetçik ile yaptı. Geceyi Pençe Harekatı’nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri’nde geçiren Akar ve komutanlar bayram namazını Mehmetçik ile kıldı. Bakan Akar, “Gece gündüz, dağ tepe demeden bu faaliyetleri takip eden, planlayan, komuta eden generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler" dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün akşam saatlerinde Yüksekova’ya geldi.

Buradan helikopterlerle Derecik’e geçen Bakan Akar ve TSK’nin komuta kademesi, ramazan ayının son iftarını sınırın sıfır noktasındaki Mehmetçik ile yaptı. Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki terör yuvalarına yönelik başarıyla devam eden Pençe Harekatı’nın Taktik Komuta Yeri olan 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında Mehmetçik'e hitap eden Bakan Akar, sözlerine şehitlere rahmet, gazilere şifa dilekleriyle başladı.

Birliklerin faaliyetlerini birebir takip ettiklerini, Mehmetçik'in arazide şanlı tarihine yaraşır şekilde büyük başarı gösterdiğini ifade eden Akar, "Zor arazi koşullarında Mehmetçik büyük bir mücadele veriyor. Azim ve kararlılıkla devam eden harekatta 28 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin orada girilmedik inleri kalmayacak. Bu harekatın sonunda inşallah ülkemizi, milletimizi bu bölgedeki terör tehdidinden kurtaracağız. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Kimsenin haddi değil"

Pençe Harekatı’nın yanı sıra yurt içinde ve sınır ötesinde de terörle mücadelenin devam ettiğini dile getiren Akar, "Irak’ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatlarda son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde de 11 teröristi etkisiz hale getirdik. Böylece 27 Mayıs’tan beri 64 terörist etkisiz hale geldi" dedi.

Akar, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirterek "Bununla ilgili çalışmalarımız ayrıntılı bir şekilde sürüyor. Kara, Hava Kuvvetlerimizin asli görevi bu. Gece gündüz demeden başta Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız ve tüm sıralı komutanlar, subay, astsubayımız bu işle ilgilenmektedir" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesini general, subay, astsubay, uzman erbaş, er ayrımı olmaksızın bir bütün olarak diğer güvenlik güçleriyle omuz omuza vererek sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bu birlikteliğimize bazıları yalan yanlış konuşmalarla zarar vermeye çalışıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerine, komuta yapısına, generallerine, subaylarına, astsubaylarına dil uzatmak kimsenin haddi değil. Bu şekilde konuşanlar yargı önünde bunun hesabını verecekler. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yapılması gereken neyse hukuk çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Burada gece gündüz, dağ tepe demeden bu faaliyetleri takip eden, planlayan, komuta eden generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler."

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesinin egemenlik ve bağımsızlığı ile milletinin birlik ve bütünlüğü için yapılması gereken neyse yaptığını bundan sonra da yapmaya devam edeceğini söyledi.

Arazideki generallere talimat

Bakan Akar ve komutanlar daha sonra Taktik Komuta Yeri’nde harekattaki son duruma ilişkin ayrıntılı brifing aldı. Harekata ilişkin talimatlar veren Akar, arazideki tugay komutanlarıyla da görüştü.

Başarıyla devam eden harekat dolayısıyla tebriklerini ileten Bakan Akar, "Teröristlere ait girilmeyen mağara, girilmeyen in kalmayacak" talimatını verdi. Harekatın başarılı bir şekilde devam ettiğini yineleyen Akar, şöyle konuştu:

"Sizlerle gurur duyuyor, sizlerle övünüyoruz. Generallerimizin, tugay komutanlarımızın birlik ve beraberlik içinde Mehmetçik ile omuz omuza bu faaliyetleri başarıyla götürmesi hem TSK hem de asil Türk milleti için büyük bir gurur, övünç kaynağı. Teröristlerin girilmedik inleri kalmayacak şekilde bu faaliyetleri tamamlayacağız. İnşallah bölgedeki en son mağaraya girip en son teröristi etkisiz hale getirerek ülkemizin rahatına, huzuruna bir katkı daha sağlayacağız. Yapılan bu faaliyetler de şanlı Türk ordusunun şanlı tarihine yeni bir sayfa ekleyecek."

"Yıldızların altındaki" pilotla telsiz görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Harekatı’na destek sağlayan havadaki uçaklardan birinin pilotuyla da telsizden görüştü.

Görev uçuşundaki pilota başarı dileyen Akar, “Yıldızlar arasında sizi görmenin güvenini, gururunu yaşıyoruz. Mehmetçik varlığınızdan gururun yanı sıra güven de duyuyor. Böylece buradaki faaliyetlerini yüksek moral ve motivasyonla tavizsiz yerine getirmenin rahatını yaşıyor” dedi.

F-16’nın pilotu da "Burunlarının dahi kanamaması için yıldızların altında Mehmetçik'imizi korumaktan ve sizlerin emri altında görev yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Mehmetçik'imizin görevini layıkıyla yapmaları için Hava Kuvvetlerinin bir ferdi olarak sabaha kadar buralarda uçmaya hazırız” diye konuştu.

Bayram namazını da 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında Mehmetçik ile kılan Akar ve Komutanlar daha sonra personelle bayramlaştı.

Öte yandan Pençe Harekatı’nın yönetildiği birlikte harekata yönelik gece boyunca helikopterlerle yapılan ikmal faaliyetlerinin devam etmesi dikkat çekti.

Muhabir: Sarp Özer