Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın dün vefat eden babası Nafiz Mercan adına düzenlenen cenaze töreni için Eskişehir'e gelen Kavaklıoğlu, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileten Vali Çakacak, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'nu Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkür eden Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu da ziyaret anısına Valilik şeref defterini imzaladı.

