Milli Piyango 29 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı bilet hemen sorgula!

Milli Piyango 29 Ekim çekilişi bugün yapılacak. Milli Piyango İdaresi tarafından her ay 9, 19 ve 29’unda yapılan Milli Piyango 29 Ekim 2018 tarihli çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara ile amorti kazanan numaralar sonuçlar açıklanır açıklanmaz burada yer alacaktır.

Milli Piyango'nun 29 Ekim çekilişi sonuçlarına haberimizden ulaşabilir, biletinizi sorgulayabilirsiniz. İşte Milli Piyango çekilişi sonuçları, Milli Piyango sorgulama aracı...

İkramiye Planı

19 Şubat 2017 | Türk Hava Kurumu Çekilişi ikramiye listesi

1 Kişiye 3.000.000 TL, 1 Kişiye 300.000 TL, 3 Kişiye 30.000 TL, 5 Kişiye 10.000 TL, 20 Kişiye 5.000 TL, 100 Kişiye 1.000 TL, 150 Kişiye 300 TL, 350 Kişiye 160 TL, 1.400 Kişiye 80 TL, 7.000 Kişiye 60 TL , 49.000 Kişiye 48 TL , 140.000 Kişiye , 4 TL, 51 Teselli İkramiyesi 3.000 TL

Çekiliş tarihi ve bilet numarasını ilgili yerlere yazıp sorgula deyin ve kazanan şanslı kişilerden olup olmadığınızı öğrenin... iyi şanslar...

29-10-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ



4000000 TL ikramiye kazanan numaralar

046425

400000 TL ikramiye kazanan numaralar

525571

40000 TL ikramiye kazanan numaralar

125694

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

093713 257975

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

250241 268448 618195

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

04046 08774 11639 22759 22906 28253

30174 46786 46971 51871 53310 58185

58300 59830 64806 68235 75655 80398

85518 93036

Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

0732 0813 1821 2707 4009 4153

4554 4615 5172 5865 6647 7970

9924 9928 9945

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

043 128 184 186 224 354

693 731 795 912 973 988

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

06 19 20 25 30 57

95

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

1 9

4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

006425 016425 026425 036425 040425 041425

042425 043425 044425 045425 046025 046125

046225 046325 046405 046415 046420 046421

046422 046423 046424 046426 046427 046428

046429 046435 046445 046455 046465 046475

046485 046495 046525 046625 046725 046825

046925 047425 048425 049425 056425 066425

076425 086425 096425 146425 246425 346425

446425 546425 646425