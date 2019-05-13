Milli Mücadele'nin 100. yılında şehitlerin kahramanlıkları türkülerle anlatılacak

Kabataş Erkek Lisesi, Vefa Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşanan savaşlarda şehit düşen kahramanlar anısına konser düzenleyecek.

Cemal Reşit Rey Konser Salonunda 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek anma konserinde, 3 lisenin öğrencilerinden oluşan koro, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde vatanın selameti için cepheye gönüllü giderek, şehit düşen öğrenci ve öğretmenler ile vatandaşların kahramanlıklarını, fedakarlıklarını ve vatanperverliklerini türkülerle dile getirecek.

Türkiye'deki liselerden gönüllü olarak Balkan, Çanakkale ve 1.Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde savaşan ve Kurtuluş Savaşı'na katılıp şehit ve gazi olan öğretmen ve öğrenciler anısına çekilen "Daha bir çiçekken" isimli 7 dakikalık İngilizce alt yazılı kısa filmin gösterileceği konserde, "Annem Beni Yetiştirdi", "Hey Onbeşli", "Eledim Eledim", "Mağusa Limanı", "Şu Kışlanın Kapısına", "Ah Bir Ataş Ver" ve "Çanakkale" türküleri ile Michael Jackson'ın "Heal The World" şarkısı seslendirilecek.

Milli Mücadele döneminde öğrencilerini ve öğretmenlerini şehit veren liselerden resim, fotoğraf ve tarihi belgelerin sergileneceği konserde, dünya barışına katkı sunmak, Türkiye'nin tanıtımına destek verip, milletler arasında dostluk ve gönül köprüsü kurulması hedefleniyor.

Konserde seslendirilecek 7 türküye ve "Heal The World" şarkısına çekilen video klipler, 24 Şubat itibarıyla tamamlanıp, tanıtım ve duyarlılık oluşturulması adına tüm Türkiye'de yayınlandı. Konserden sonra 7 türkülük bir müzik CD'si hazırlanarak, buradan elde edilen gelir, Türkiye genelinde şehit veren tüm liselerde okuyan öğrencilere, "Öğrenci ve Öğretmen Şehitleri Bursu" adı altında dağıtılacak.

"Kahramanlık atmosferinin yaşanacağı eserler seslendirilecek"

Kabataş Erkek Lisesi İngilizce Öğretmeni ve proje koordinatörü Ümit Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşanan savaşlarda şehit düşen öğrenciler, öğretmenler ve diğer tüm şehitlerin kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını türkülerle anlatacakları bir konser programı organize ettiklerini söyledi.

Konserde türküleri seslendirecek koronun 3 okulun 17 öğrencisinden oluştuğunu aktaran Kurt, şöyle konuştu:

"Konserde 8 eser seslendirilecek. Misafirlerin duygulanacağı ve kahramanlık atmosferini yaşayacağı eserleri seçtik. 'Annem beni yetiştirdi' eserini, 1915 yılında Çanakkale Cephesinde bizim öğrencilerimiz, 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece Anzak siperlerine doğru hücuma geçerken söyledi. 'Eledim eledim'in acıklı bir hikayesi var. Şehit Aybüke öğretmenimizin seslendirdiği 'Mağusa Limanı' türküsü, içerisinde geçen 'Beni öldürende yoktur din, iman' sözleriyle arkadaşları tarafından tüm Türkiye ile paylaşılmıştı. Bu paylaşımdan sonra bu türkü, şehit Aybüke öğretmenimiz ve tüm öğretmen şehitlerimiz hatırasına söylenecek. Konser sırasında sahnenin arka planında da o döneme ait görüntüleri göstereceğiz. Anma konserimizin çok ses getireceğine inanıyoruz."

"Tarih yazan ağabeylere sahip bir neslimiz var"

Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Selman Küçük de İstanbul'da Milli Mücadele döneminde öğrencilerini şehit veren ve mezun çıkaramayan okulların arasında Galatasaray Lisesi, Vefa Anadolu Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nin de bulunduğunu kaydetti.

Küçük, şehitlere olan minnet borçlarını bir nebze de olsa gerçekleştirmek istediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin göz bebeği 100 yıllık kurumlarda eğitim gören öğrenciler sadece kitaplardan tarih okuyan çocuklar değiller. Bu ülkenin kuruluşu döneminde tarih yazan ağabeylere sahip bir neslimiz var. Bunun farkına varmak gerekiyor. Bu projenin içerisinde olan birçok öğrencimin etkilendiğini ve hassasiyetlerinin yükseldiğini görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Şehitlerimiz milletimizin bağlayıcı unsuru"

İstanbul Erkek Lisesi Müzik Öğretmeni Hakan Alıç, her yıl mayıs ayında eğitimini bırakarak, savaşa giden ve şehit olan öğrencileri anmak için tören düzenlediklerini söyledi.

Tarihi derinliği olan birçok okulun o dönem öğrencilerini şehit verdiğini ve mezun çıkaramadığını hatırlatan Alıç, "Şehitlerimizi anarken, hep bu liselerin adını zikrederdik. 'Liselerden mezun olmayan büyüklerimiz olmuş' derdik. Şehitlerimiz o dönem okulumuzda bıraktığı izlerle her an kendilerini hatırlatıyorlar. Şehitlerimiz ülkemiz ve milletimizin temel taşı, bağlayıcı unsurumuz. O yüzden bu proje önemli." ifadelerini kullandı.



