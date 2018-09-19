Milli hibrit lokomotif Almanya'da görücüye çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de faaliyet gösteren Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ile TCDD Taşımacılık AŞ ve ASELSAN tarafından üretilen yeni hibrit lokomotif, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve dünyanın en büyük demiryolu fuarı olduğu belirtilen InnoTrans Fuarı'nda sergilendi.



TÜLOMSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜLOMSAŞ, TCDD Taşımacılık AŞ ve ASELSAN iş birliğinin ürünü olan hibrit lokomotif, TCDD Taşımacılık için TÜLOMSAŞ tesislerinde üretildi.

InnoTrans 2018 Fuarı'nda görücüye çıkan hibrit lokomotif, herhangi bir lisans altında olmadan üretilen ilk yerli lokomotif olması dolayısıyla önem taşıyor.

Bu projeyle Türkiye, milli olarak bir hibrit manevra lokomotifinin tasarım ve üretimini gerçekleştiren, dünyada bu teknolojiye sahip 4. ülke oldu. TCDD Taşımacılık AŞ de verimli ve çevre dostu hibrit manevra lokomotiflerini kullanacak ilk tren işletmecilerinden birisi olacak.

Hibrit teknolojisiyle yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlayacak lokomotif, güçlü hatlara sahip modern dış stil ve ergonomik konsol tasarımının yanı sıra geniş görüş açısıyla dikkati çekiyor.



