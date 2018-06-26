Milli güreşçi Akbulut, TSO'yu ziyaret etti

SİVAS (AA) - Rusya’da düzenlenen Yıldızlar Serbest Güreş İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda Dünya ikincisi olan milli güreşçi Serhat Akbulut, Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken'i ziyaret etti.

22-24 Haziran'da Rusya’da düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Serhat Akbulut, ailesi, antrenörü ile TSO'yu ziyaret etti.



Ziyarette konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, "Başarılı sporcular yetiştirdiğimiz için gururluyuz. Sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Eken, Sivas’ı başarıyla temsil eden Akbulut’u kutlayarak, altın hediye etti.