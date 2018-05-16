Milli Enerji Eğitim Hamlesi Protokol İmza Töreni

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bugün burada imzalayacağımız 4 protokolle her biri 16 derslikli, 10 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, pansiyonu ve kapalı spor salonu ile birlikte mesleki eğitime kazandıracağız." dedi.

Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konferans salonunda düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında Milli Enerji Eğitim Hamlesi temasıyla hazırlanan "Tabii Kaynaklar ve Yenilebilir Enerji Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri" protokol imza törenine katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemini hedeflediklerini, büyük Türkiye hedefine giden yolda, en büyük kılavuzlarının bilim ve akıl olduğunu söyledi.

Bilginin üretildiği ve bilgiyi üretecek insanların yetiştirildiği yerlerin eğitim kurumları olduğunu belirten Yılmaz, bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğuna dikkati çekti. Yetişmiş insan gücünü okullar tarafından sağlanabildiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin en büyük yatırımının beşeri sermayeye yapılan yatırım olduğunu bildirdi.

Protokollerin imza aşamasına gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Bugün burada imzalayacağımız 4 protokolle her biri 16 derslikli 10 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (MTAL), pansiyonu ve kapalı spor salonu ile birlikte mesleki eğitime kazandıracağız." dedi.

Bakan Yılmaz, Türkiye'nin, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Nitelikli eğitim, ülkemizin bilgi ekonomisine geçişine de ülkemiz demokrasinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Kaliteli ve fırsat eşitliği temelinde eğitim değişmez hedefimizdir. Eğitimin alt yapısı tamamlanmadan eğitimde kaliteden bahsedebilmek mümkün değildir. Alt yapıyı tamamlayabilmek için de yeterli kaynağın ayrılması gereklidir. Biz bu kaynağı ayırdık. Bu donemde eğitimde, bazı alanlarda 80 yılda yapılanlara denk, bazı alanlarda çok daha fazla hizmet halkımıza sunuldu. Milli gelirden eğitime ayrılan pay 2 kattan fazla arttı. 2002'de bu oran 2,9 iken bugün yüzde 6,2'den fazla."

Merkezi hükümet bütçesinden ayrılan miktarın da 12 kattan fazla arttığına değinen Yılmaz, AK Parti döneminde yapılan derslik sayısının, atanan öğretmen sayısının arttığını, okuma-yazma bilmeyen oranının azaldığını, okul öncesinde öğrenci ve okul sayısının arttığını belirti.

Bakan Yılmaz, ortaögretim okullaşma oranın yaklaşık yüzde 100, kızların yükseköğretimde okullaşma oranının da 3 kattan fazla arttığını ifade etti.

- "Eğitimin her kademesinde yatırımlar yaptık"

İlk defa başlattıkları uygulamaların amacının daha kaliteli bir eğitim vermek olduğunu belirten Yılmaz, "Okul öncesi eğitimden yüksekögretime kadar eğitimin her kademesinde yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın mesleki teknik eğitim konusunda en önemli destekçilerden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelişmiş toplumların en önemli göstergelerinden biri nitelikli insan kaynağıdır. Nitelikli insan kaynağı mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir. Hem sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek hem de gençlerimizin istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmak için mesleki ve teknik eğitimde birçok yenilik yaptık. Mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretimdeki öğrenci payı yüzde 43 olup, OECD ortalaması yüzde 44, AB ortalaması ise yüze 48 'dir. Mesleki ve teknik eğitimi memleket meselesi olarak görüyoruz. Bu yıl mesleki eğitime ayrılan bütçe 12,5 milyar liraya ulaşmıştır. Bizim bu yıl mesleki ve teknik eğitime ayırdığımız bütçe 2002 yılında milli eğitime ayrılan toplam bütçeden daha fazladır."

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi mesleki ve teknik eğitimde de tekli eğitime geçtiklerini belirten Yılmaz, iş başı eğitimi ile usta yetiştirilmesini sağlamak amacıyla çıraklık eğitimini 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına aldıklarını ifade etti.

Bakan Yılmaz, mesleki eğitim alanında birçok çalışma yaptıklarını anımsatarak, sektörün talepleri doğrultusunda yeni alanlar açtıklarını, açmaya da devam ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Yılmaz ile Albayrak'ın katılımıyla protokol imzalandı.