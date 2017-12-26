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Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'dan okul ziyaretleri

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Alacalıoğlu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunu ziyaret etti. Okul müdürlerinden bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, daha sonra sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.Okul...

26 Aralık 2017 Salı 15:52
Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'dan okul ziyaretleri
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YOZGAT (AA) - Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Alacalıoğlu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul müdürlerinden bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, daha sonra sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.

Okul idarecileri ve öğretmenlerle toplantı yapan Yazıcı, okullarda yürütülen çalışmalar hakkında öğretmenlerin görüş ve önerilerini aldı.

Ziyaretlerle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Yazcı, milli eğitim müdürlüğü tarafından uygulanan projelerin paylaşımını ve takibini yapmak, okul ortamlarının öğrenci güvenliği ve akademik başarı için uygunluğunu denetlemek, okullarda akademik başarıyı olumsuz etkileyecek bir ortam varsa bunu düzeltmek amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Yaptıkları ziyaretlerde okul müdürleri ve öğretmenlerle de istişare yaptıklarını belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu iki okulumuzda eğitim gören yabancı uyruklu öğrencinin fazla olduğunu gördük. Bu öğrencilerin okula daha iyi uyum sağlamaları için 'Türkçe kursu' açacağız. Bu kurslardan sadece öğrenciler değil aynı zamanda velilerinin de yararlanması istiyoruz. Yine velilere yönelik beceri kursları açılmasını sağlayacağız."

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Milli Eğitim MüdürüOkul ZiyaretleriYozgatYusuf Yazcı
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