Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan öğretmenine sürpriz ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 24 yıl sonra öğretmenine Öğretmenler Günü sürprizi yaptı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, 24 yıl önce eğitim gördüğü Bayburt Lisesi'nde öğretmenliğini yapan ve şimdi de Selçuk Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olan Servet Ulusu'ya 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde sürpriz yaptı.

Öğrencisini karşısında gören Ulusu, duygusal anlar yaşadı. Ulusu, elini öpmek isteyen Savaşçı’ya sarılarak teşekkür etti.

Bayburt Lisesi'nde eğitim gördüğü sırada Ulusu’nun büyük katkısını gördüğünü belirten Savaşçı, "Kendisi bizlere bir ağabey gibi yaklaştı. Üzerimde emeği çoktur. O nedenle ne kadar teşekkür etsem az. Hayatımda önemli izler bırakan değerli öğretmenimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Savaşçı, daha sonra Ulusu’ya çiçek verdi.

Ulusu ise, 24 yıl sonra öğrencisin milli eğitim müdürü olarak görmenin kendisini gururlandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Değerli müdürümün ziyareti beni 24 yıl öncesine götürdü. Ben öğretmenliğe 24 yıl önce Bayburt Lisesi'nde başladım. Dolayısıyla ilk Öğretmenler Günü hediyemi de yine onların elinden aldım. Bugün 24 yıl sonra aynı heyecanı bana yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum."

Savaşçı, daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle tek tek tokalaşarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.