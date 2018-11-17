Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan duyarlı öğretmene ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, beslenmesini unutan öğrencisi ile kahvaltısını paylaşan Beypınar ilkokulunda Sınıf Öğretmeni Özge Dilek'i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.



Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savaşçı, Şube Müdürü Mehmet Başcil ile merkeze bağlı Beypınar Köyü ilkokulunu ziyaret ederek, beslenmesini unutan öğrencisi ile kahvaltısını paylaşan sınıf öğretmeni Özge Dilek'e sürpriz yaptı.

Dilek'i ders sırasında ziyaret eden Savaşçı, "Değerli öğretmenim, sınıfınızdaki bir öğrencimizin beslenmesinin olmadığını fark etmeniz ve kahvaltınızı onunla paylaşmanız beni çok duygulandırdı. Sizi bu örnek ve anlamlı davranışınızdan dolayı tebrik ediyor, bu vesile ile öğretmenler gününüzü şimdiden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Savaşçı, daha sonra Dilek'e Selçuklu Çift Başlı Kartalı motiflerinin yer aldığı bir tablo hediye etti.

Böyle bir teşekkürle karşılaşacağını hiç beklemediğini belirten Dilek ise "Bizlere büyük değer veren bir milli eğitim müdürümüz olduğu için çok mutluyum. Sizin bu konuyu duyarak buraya kadar gelmeniz de beni çok duygulandırdı. Teşekkür ediyorum." dedi.

Savaşçı, beslenmesini unutan öğrenci Aziz Sazan ile de sohbet etti.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden Savaşçı, öğrencilere okul sporlarında kullanılması için spor malzemesi dağıttı. Savaşçı, okulun bayan futbol takımının karlı zemin üzerindeki antrenmanına da eşlik ederek bir süre kız öğrencilerle futbol oynadı.



