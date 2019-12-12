Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, stajyer öğrencileri ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, staj gören Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerini ziyaret etti.



İl merkezinde bir restoranda staj gören öğrencileri ziyaret eden Savaşçı, öğrencilerle sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Savaşçı, Sivas’ta hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilere 3. kademe meslek okulu olarak hizmet veren Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu 11 ve 12. sınıflarında eğitim gören 31 özel öğrencinin, haftada 3 gün üretim ve hizmet sektörlerine ait işletmelerde staj yaptıklarını belirtti.

Öğrencileri tebrik eden Savaşçı, "Gerçekten sundukları hizmetle göz dolduruyorlar. Ben öğrencilerimizin kendilerine sağlanan bu imkanla çok mutlu olduklarını ve işlerini severek yaptıklarını hissettim. Gerçekten onlara imkan sağlandığında hayatın hemen her alanında başarılı olabileceklerini bizlere gösteriyorlar. Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, burada ve diğer işletmelerde onlara yardımcı olan, gönül kapılarını açan tüm yönetici ve personel arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.