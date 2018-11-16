Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

SİVAS (AA) - Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitap Okuma Yarışması ile Alanya'da düzenlenen uluslararası yemek yarışmasından madalya ile dönen öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı tarafından kabul edildi.

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Kitap Okuma Yarışması'nda, seçilen 5 kitabı okuyan ve dereceye giren Şarkışla Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Merve Polat'a, Merkez Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Halime Yılmaz'a ve Merkez Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Eylül Güzel'e ödüllerini verdi.

Ödül törenine, Şube Müdürü Malik Erdoğan, Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

- Yemek yarışması

Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 7. Alanya Belediyesi AKTAD Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması'ndan lise düzeyinde altın madalya ve en iyi ikincilik kupası ile dönen Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini de kabul etti.

Milli Eğitim Şube Müdürü Malik Erdoğan, Okul Müdürü Serpil Dal ve danışman öğretmenlerden yarışma hakkında bilgi alan Savaşçı, öğrencileri tebrik etti.