Milli Eğitim Müdürü Genç, DYK kursiyerlerini ziyaret etti

YOZGAT (AA) - Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, ilçede çeşitli okullarında yürütülen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Genç, Yerköy'de eğitim başarı seviyesinin yükseltilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.



Genç, her öğrencinin mutlaka bir hedefi olması gerektiğini ifade ederek, "Bu hedefe ulaşmak için gereken azami gayreti göstermelidir. Biz öğrencilerimizin mutlu olmasını istiyoruz, eğer sizler de mutlu olursanız hayata karşı umutlu olup, kendi ilgi alanınızı oluşturacağınız kanaatindeyiz. Öğrencilerimize akademik başarının yanında sosyal-sportif faaliyetlere katılmanın insan hayatında birçok faktöre önemli açıdan yardımcı olduğunu göstermek istiyoruz. Her öğrencimizin en az bir aktivite alanıyla uğraşmalıdır." dedi.

