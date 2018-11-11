Milli Eğitim Müdürü Akpınar, Şereflikoçhisar'ı ziyaret etti

ANKARA (AA) - Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Şereflikoçhisar ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Akpınar, Şereflikoçhisar ilçesini ziyaret ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan'dan eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Atılgan ile görüşmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Akpınar, okulları yerinde görerek yapılması gerekenleri aciliyet durumuna göre değerlendirip planlama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Akpınar, il milli eğitim müdürü olarak ağustos ayının ortalarında göreve başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık üç aydır hafta sonları merkez ilçeler haricindeki ilçelerimizi ziyaret ediyoruz ve o ilçelerimizde sabahtan akşama kadar ilçenin eğitimdeki röntgenini çekmeye çalışıyoruz. Kurumların fiziki durumları, düzenleri, tertibi, pansiyonları yerinde görüyoruz, oradaki öğrencilerimizle öğretmenlerimizle sohbet ediyoruz. İlçemizde eğitim ve öğretimde yapmamız gereken hususları tespit etmeye çalışıyoruz."

İlçedeki bazı okulları ziyaret ederek denetlemelerde de bulunan Akpınar, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle görüştü.