Milli Eğitim Bakanlığı heyeti Şarkışla'da

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ile İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Özcan Duman bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şarkışla’ya geldi.

Ayhan, Gençoğlu ve Duman, ilk olarak Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde öğretmen ve okul idarecileriyle bir araya geldi.

Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında ilçe genelinde yaşanan sorunlarla beklentilerin konuşulduğu programın ardından heyet, öğretmenlerin eğitim ile ilgili sorunlarını dinledi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, burada yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz’ın Sivaslı olması münasebetiyle Sivas, Türkiye özelinde birinci, Şarkışla da Sivas özelinde birinci olmak zorunda. Bizlerin eğitim öğretim noktasında hiçbir eksikliğimiz yok." dedi.

Pektaş, bakanlık yetkililerine program sonunda hediye takdim etti.