Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gençlerin, Türkiye'nin umudu ve geleceği olduğu belirterek, "Biz gençlerimize güveniyoruz, milletinin değerlerine sahip çıkan, vatanını seven, yılmadan, yorulmadan çalışan gençler, ülkemizin mazisinden daha parlak günlere Türkiye'yi ulaştıracaktır." dedi.

Yılmaz, Sivas Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi. AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar her kademede görev alanlara teşekkür eden Yılmaz, bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve bayrağı devralanların daha fazla çalışması gerektiğini belirtti.

Gençliğe güvendiklerini vurgulayan Yılmaz, "Gençlik, ülkemizin umududur, geleceğidir, 21. yüzyılın daha güçlü Türkiye'sinin de mimarlarıdır. Biz gençlerimize güveniyoruz, milletinin değerlerine sahip çıkan, vatanını seven, yılmadan, yorulmadan çalışan gençler, ülkemizin mazisinden daha parlak günlere Türkiye'yi ulaştıracaktır." diye konuştu.

Gençliğin, milletin geleceğinin teminatı olduğunu 15 Temmuz demokrasi ve milli irade destanıyla bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu gençliğin sözü ve özü doğrudur. Ne büyük söyler ne çok söyler, gerçekçidir. Atiyi karanlık görmez, azmi bırakmaz, rüku olmasa dünyada eğilmez o başlar. Zulmü alkışlamaz, zalimi sevmez, mazlumun dostudur. Doğduğundan beri aşıktır istiklale, doğrudan doğruya Kur'an'dan alır ilhamı. Asrın idrakine söyletir İslamı, Allah'a dayanır, saye sarılır, hikmete ram olur, bu gençlik yıkan değil, yapan gençliktir. Adaleti, doğruluğu, dürüstlüğü, ahde vefayı, saygıyı, sevgiyi, sabrı, yardımseverliği ve vatanseverlik gibi değerleri şahsında somutlaştırmış bir gençliktir. Bu gençlik 'kim var' diye seslenildiğinde sağına, soluna bakmadan fert fert 'ben varım' cevabını veren ve her ferdi 'benim olmadığım yerde hiç kimse yoktur' diyen hedefi ve amacı olan bir gençliktir. Bu gençlik, zifiri karanlıkta kara taşın üstündeki kara karıncayı, ak sütün içerisindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin, feraset sahibi ve gerçek kahramanlık madeniyle sahtesini ayırt etmede kuyumcu ustalığı maharetine sahip bir gençliktir. Himmeti, milleti olan, kökü mazide, kızıl elması atide olan bir gençliktir. Bu gençlik Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyan bir gençliktir. Bu nedenle Cenabı Allah'a hamdolsun, emanet ehil ellerdedir diyoruz."

Yılmaz, geçmiş dönemlerde verilmediği kadar eğitime önem verdiklerini aktararak, bu nedenle hükümet olarak eğitime en fazla payı ayırdıklarını bildirdi.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 28'den 17'ye düştüğünü belirten Yılmaz, orta öğretimde okullaşma oranının yüzde 100'ün üzerinde olduğunu ifade etti. Yüksek öğretimde bürüt okullaşma oranının ise yüzde 103,28 olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu değer ile Türkiye'nin Almanya, İngiltere ve İsveç ile Avrupa'nın bütün ülkelerinden iyi konumda bulunduğunu dile getirdi.

- "Yeniden büyük Türkiye'yi kurmak istiyoruz"

Bakan Yılmaz, Türkiye'nin sağlıkta, ekonomide, ulaşımda, çevrede ve enerjide her şeyi daha iyi yaptığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu milletin her bir ferdine verilmiş olan hizmeti yeterli görmüyoruz, istiyoruz ki daha güzel hizmetleri, daha iyi hizmetleri verelim. Bu ülke üzerinde büyük hayallerimiz var, yeniden büyük Türkiye'yi kurmak istiyoruz. Mazisinden daha şanlı bir Türkiye'yi evlatlarımıza, gelecek nesillere emanet etmek istiyoruz. Dünyanın 10 ekonomisinden biri olmak istiyoruz, herkesin işi olsun, aşı olsun, evi olsun, barkı olsun diyoruz. İnsanımızın dünyaya dair hiçbir derdi, sıkıntısı olmasın. Bunun için ne yapmak lazım, çok çalışmak lazım. Tunus'ta Türkiye'yi model, örnek ve lider ülke görmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımızla Sudan'a gittik, 'Türkiye'yi umudumuz olarak görüyoruz' dediler, Türkiye'den yardım istediklerinden dolayı değil. Nedir Türkiye'nin umut olması, 'siz başarırsanız, biz de başarırız' diyorlar. Niçin bizim başarmamızı istiyorlar, çünkü şöyle bir algı var, böyle bir yanlış algıyı oluşturmak istiyorlar; 'İslam ile demokrasi bağdaşmaz' diyorlar. Yani 'halkın desteğini alarak, iktidara gelemezsin' diyorlar, bunun doğru olmadığını, bunun yanlış olduğunu İslam ile halkın oyunu alarak, İslam'ın değerlerine saygı duyarak iktidar olunabileceğini biz Türkiye'de gösterdik. Bu modelin başarılı olmasını istemiyorlar ama mazlum milletler diyor ki 'siz başarılı olursanız, biz de deriz ki bak, Türkiye başardı, bizde başarırız' diyorlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mali ziyareti sırasında Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın, "İslam dünyasının artık sesini duyuracak bir lider var, biz de kendisinin yanındayız" dediğini aktaran Bakan Yılmaz, "Eğer böyle İslam dünyasının sesini duyuracak bir lider olmasaydı ne Gazze'den çoğu kimsenin haberi olurdu, ne Somali'nin sesi duyulurdu, ne Arakan Müslümanlarını kimse duyardı ne de Afrika'daki mazlum milletlerin umudu olurdu." ifadesini kullandı.

- "Mazlum milletlerin umudu olmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin yalnız olmadığını, mazlumlar, mağdurlar ve mahzunların hepsinin Türkiye'nin yanında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"UNESCO'da bir seçim yapıldı, Avrupa ülkeleri arasında 4 tane aday ülke var. Dört aday ülke arasından 3'ünü seçecekler, biri dışarıda kalacak. Portekiz, Finlandiya, Almanya ve Türkiye aday. Hangi ülke dışarıda kaldı? Almanya dışarıda kaldı, Türkiye açık ara önde UNESCO'nun 2017-2021 yıllarında Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. Bu, Türkiye'nin yaptıklarının tüm dünya tarafından da görüldüğünün, desteklendiğinin, Türkiye'nin yanında olduğunun apaçık göstergesidir. Biz şunu göstermek istiyoruz, Türkiye, demokrasiyle İslam’ın başarabileceğini, Müslüman bir ülkenin kalkınabileceğini, Müslüman bir ülkede teknolojinin gelişebileceğini, bilimin üretileceğini, savunma sanayinin yeterli olarak yapılabileceğini, Zeytin Dalı Operasyonu'nda kullanılan bütün mühimmatların yüzde 99'una yakınını Türkiye'deki savunma sanayinde kendi bilgimizle, kendi teknolojimizle, kendi mühendisimizle, kendi işçimizle üretebileceğimizi gösterdi. Cenabı Allah'a hamdolsun bundan dolayı da başımız dik, alnımız açık, yarına da umutla bakıyoruz. Daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz, daha güzel hizmetleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Niyetimiz halistir, amacımız barıştır, huzurdur, kardeşliktir. İnşallah mazlum milletlerin umudu olmaya devam edeceğiz."

Tek listeyle gidilen kongrede Ahmet Duman, AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanlığa seçildi.

Kongreye AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin ve Selim Dursun, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve partililer katıldı.