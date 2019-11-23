Milli Eğitim Bakanı Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Eğitim ya da Eğitim" dergisinin Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda düzenlenen tanıtım programında konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dergiyi çıkarmalarının nedenlerine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün bir arada olmak için, öğretmen odalarında olmak için ve ortak bir konuşma mevzu konusunda belirli bir içeriği paylaşmak için buradayız. Elbette çocuklarımız için buradayız. Hayatın bu bütünlüğünü ortaya koyup duyguyu, düşünceyi ve eylemi birleştirmek için buradayız. Eğer insanın yaratılışta sahip olduğu duygu, düşünce ve hareket bütünlüğünü birleştirmek için buradayız. Eğitimi kavram dünyasına sokamazsak sadece belirli soruların cevaplandığı ve insan yetiştirmek yerine sınava adam hazırlama gibi bir amacın gerçekleştiği bir çerçeveye sıkışır kalırız. Bütün okullarımızda ve öğretmen eğitimlerimizde bu ülkenin değerlerini, kıymetlerini, sanatçılarını, bütün insanlarını, ülkenin tarihsel ve güncel birikimini öğretmenlerimizle daha çok konuşmalıyız. Bu isimlerin çabalarını çok daha iyi görmeliyiz."

Aşık Veysel'in "Gözlerim görseydi toprağı göremezdim." sözünü anımsatan Selçuk, eğer gerçekten görülecekse nasıl bir göze ihtiyaç olduğunu yeniden tefekkür etmek durumunda olunduğuna, bakmak ve görmek arasındaki farkı yeniden inşa etmenin önemine işaret etti.

"Türkiye'nin birikimini çok önemsiyoruz"

Dergide isminde geçen "ya da" kelimesiyle bir mesaj verme kaygısı ve benzeri bir beklentinin olmadığını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Diyalektik olarak 'ya da' kelimesiyle aslında başka perspektifler ve bakış açıları da var demeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz bakış açısının dışında bakış açılarına davet ediyoruz. Bir meseleye 'şudur' ya da 'budur' demek yerine hem 'o' hem de 'o' demek istiyoruz. Yani hem 'hem de' derken hem 'ya da' derken aslında vermek istediğimiz mesaj öncelikle kendimize. Diyoruz ki, eğer tabiata da bakarsak bir mıknatısta eksi ya da artı kutuptan söz ettiğimizde, artı ya da eksi kutup kendi başına bir işlev görmüyor, iki kutup temas ettiğinde elektrik ortaya çıkıyor. Bu temasa daha çok ihtiyacımız var. Bir mutabakata daha çok ihtiyacımız var. Cep telefonlarımızın ve şahsi dünyamızın birikimiyle değil, Türkiye'nin ve dünyanın birikimiyle bir arada olmak zorundayız. Bu yüzden de Türkiye'nin birikimini çok önemsiyoruz. Bugünkü kültür dünyamızdaki insanlarımızın, büyük beyinlerimizin gösterdiği çabaları bütün toplumla paylaşmak istiyoruz. Onların kelime dağarcıklarını çocuklarımızla karşılaştırmak istiyoruz. Bu dergide geçen bir kelimenin sınıfın içerisinde öğretmen tarafından tekrar edilmesini önemsiyoruz. Yazarlarımızın, birikimi olan muhteşem insanlarımızın zihin dünyasının sınıfların içerisine organik olarak girmesini çok değerli buluyoruz."

Derginin tanıtım filminin gösterildiği programa, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra sanat ve eğitim dünyasından isimler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Öte yandan etkinlikte, derginin internet sitesi "yadadergi.com" da tanıtıldı.

Bakan Selçuk'a "Öğretmenler Günü" sürprizi

Programın düzenlendiği Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'na gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a, bir grup öğretmen Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz yaptı.

10 kişilik korodan oluşan öğretmenler Selçuk'u, sınıf öğretmeni Ayşe Gül Şenel'in bestelediği "Öğretmenler Günü" marşıyla karşıladı.

Marşa eşlik eden Bakan Selçuk, "Çok güzeldi, harika, muazzam." diyerek öğretmenlere teşekkür etti, onlarla fotoğraf çekildi.

"Eğitim ya da Eğitim"in ilk sayısı okurlarıyla buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Eğitim ya da Eğitim" dergisi ilk sayısı ile okurunu selamladı. İki aylık sürelerle yayımlanacak derginin birinci sayısı tüm öğretmen odalarında, kitap ve dergi satış noktalarında yerini aldı.

Zengin görselliğiyle göz dolduran dergi, eğitimin hayatı kavrayan yüzüne aktüel ve entelektüel dokunuşuyla dikkati çekiyor.

Dergi, eğitim meselelerinin kültür, sağlık, sanat, spor gibi hayatın tüm bileşenleriyle tanımlandığı ve irdelendiği, çözüm önerilerinin tartışıldığı, iyi örneklerin yakından incelendiği, dünyanın eğitim gündeminin takip edildiği bir platform olarak yayın hayatına başladı.