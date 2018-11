Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bizim derdimiz davamız küresel rekabet

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Öğretmenevi'nde öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada bir konuşma yaptı.

Türkiye'de çok güzel işlerin yapıldığını belirten Selçuk, artık Türkiye'nin eğitimdeki hedefinin nicelik olarak eksiklerini gidermekten, dünyayla yarışmaya doğru giden bir hedef olacağını ifade etti.

Bakan Selçuk, "Bunu yaparken üniversitede öğretmen yetiştirme süreciyle uğraştığım yılları hatırlıyorum. Yüz binlerce meslektaşımla karşı karşıya gelme imkanımız oldu. İstiyorum ki bu ülkenin güzel çocukları için her birinin gözünün parıldaması için okullarımızda var olan her bir çocuğumuz için bir gelecek ışıltısı yayalım." diye konuştu.

Bu çocuklar, bu memleket için bir şeyler yapılması gerektiğini vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:

"Bu bir bakkal, havuz ödevi değil, bu bir millet, ülke ödevi. O yüzden hep beraber olacağız. O yüzden ayırıp kayırmayacağız. O yüzden bütün çocuklara kendi öz evladımız gibi bakacağız. Eğer biz bu çocuklarla bir mesafe alabilirsek tatmin olmuş bir şekilde 'Biz de vazifemizi elimizden geldiği kadar yaptık.' diyeceğiz. Eğer siz Balıkesir'in eğitim camiası olarak bu aldığınız mesafe ile tatmin oluyorsanız zaten çok bir şey yapmaya gerek yok, Türkiye'de çok iyi bir yerdesiniz. Fakat bana göre kötü bir yerde. Bizim artık derdimiz, davamız diğer illere göre daha iyi pozisyonda olmak değil. Bizim derdimiz, davamız küresel rekabet. Bizim derdimiz dünya ile yarışmak. Bizim derdimiz, bu topraklardaki her çocuğun gelecek umuduyla ilgili bir şeyleri yeşertmek. Bizim derdimiz öğretmenimize, okul müdürlerimize, yöneticilerimize daha fazla destek sağlayarak bu ülkenin eğitimini daha da yükseltmek."

"Hepimizin kendini ölçmesi lazım"

Selçuk, bir ülkenin eğitim sisteminin niteliğinin öğretmen niteliğini geçemediğini belirterek, "Bu, uluslararası araştırmaların sonucu. Fakat Türkiye maalesef çocukları ölçmenin dışında çok fazla girişimde bulunmuyor. Kendimden olduğu için söylüyorum. Yani mesela eğitim fakültesindeki profesörleri ölçmüyoruz. Gücümüz çocuklara yetiyor, onları ölçüyoruz. Aslında sistemin kendini ölçmesi lazım. Hepimizin kendini ölçmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlerin her zaman dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acaba daha iyi yapılacak bir şey var mı? Dünyada daha inovatif çalışmalar var mı? Acaba eksik bıraktığımız bir şeyler var mı? Bunun derdi, davası olursa ruhumuzda o zaman bizim için eğitim bir başarı hikayesine dönüşür. O zaman biz bu işi geçim vasıtası olarak yapmayız. Bu işi insanlaşma davası olarak yaparız. Beşerlikten insanlaşmaya doğru giden bir iş olarak yaparız bunu. Böyle olursa bizim çocuklarımız çift kanatlı yetişir. Yani sadece sınav sonuna kadar unutulmayan şeyleri öğrenmekle çocukların hayatla baş etme fırsatı yok."

"Tam insanlar yetiştirmek zorundayız"

Çocukların günümüzde mücadele edecek bir şey bulamadığını anlatan Bakan Selçuk, "Her şey önlerine hazır veriliyor. Bundan dolayı bizim çocuklar terleyerek, uğraşarak, gayret ederek bir yere gelmiyor. Her şeyi önlerine hazır sunduğumuzda potansiyel risklerini bile anne ve babalar olarak çocukların önlerinden çekiyoruz. Halbuki çocukların yaşadığı her problem, onların hayatla mücadele gücünü artıran psikolojik bağışıklığını yükselten unsurlardır. O sebeple belli bir seviyeye kadar problem yaşaması çok iyi bir şeydir. O sebeple bu çocukların yazın çalışması, okuldaki rutin işler dışında hayatla alakalı meselelerle uğraşması hayati derecede önemli." diye konuştu.

Paranın, pulun varlığının önemli olmadığını ifade eden Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çocukların emek ne demektir, yemek ne demektir, emanet ne demektir, bunları anlaması için biraz terlemesi lazım. Ama '3 soru daha çözsün' diye uğraştığınızda o zaman çocuğun hayatla bağını kopartıyoruz. Bizden beklenti şu; biz bu çağın ihtiyacını karşılayacak yarım insanlar değil, tam insanlar yetiştirmek zorundayız. Eğer bunu yaparsak, sizin omuzlarınızda, sizin mutfağınızla, sizin gayretinizle yapacağız. Eğer bunu hep beraber yapabilirsek bir mesafe alacağız."

Bakan Selçuk, konuşmanın ardından öğretmenlerle yemek yedi.