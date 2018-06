SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Diğerleri sadece konuşurlar ama konuşmanın bu ülkeye hiçbir faydası yok. Üretmek, eser üzerine eser koymak, yapılanın yanına bir tanesini daha yapmak lazım." dedi.

Yılmaz, Sivas'ta sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında, Sivas Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ) tarafından Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen işe alınacak personelle buluşma toplantısına katıldı.

Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önceliğinin ekonomi olduğunu söyledi.

Türkiye'de yıllar önce ilk olarak terör konuşulduğunu belirten Yılmaz, "Terörle kararlı ve dirayetli bir mücadele sonunda, sadece ülke sınırları içerisinde değil, ülke sınırları ötesinde de yapılan mücadeleyle ve yedi düvelin de bu terör örgütlerinin arkasında durmasına rağmen büyük başarılar kazanıldı. Dolayısıyla bugün sokaktaki her vatandaşa sorulduğunda ve 'Öncelik nedir?' denildiğinde ekonomiye ve işsizlik denir. Çözümü de Türkiye'yi büyütmektir. Türkiye'nin büyümesinin bize yansıyan tarafı işsizliğin azalması, yeni istihdam kapılarının oluşması, üretimin, ihracatın, milli gelirin, insanların refahının artması demek." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'de en fazla ihracat yapan firmaların arasında ESTAŞ'ın da bulunduğunu hatırlatarak, ihracatın ekonomide çok önemli olduğunu vurguladı.

- "İstihdam dostu büyümeyi esas alıyoruz"

Olumsuz propagandalara rağmen Türkiye'nin ihracatını 36 milyardan 160 milyar dolara çıkardığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bazen '16 yılda ne yapıldı?' cümlesi kullanılıyor, genelde de genç iş arayan kardeşlerime '16 yılda ne yaptı, sana iş buldu mu?' deniliyor. 16 yılda Türkiye'yi bölgesinde süper güç yaptı. Bunu Sırbistan Cumhurbaşkanı söylüyor. 16 yılda 80 yılda yapılanlardan kat kat fazlasını yaptı. O gelene sormak lazım, sen 80 yılın hesabını ver. Türkiye 2002'de 36 milyar dolar ihracat yapıyordu, şimdi 160 milyar dolar. 4-5 kat artmış. Daha hedefimiz çok. Türkiye büyümekte, güçlenmekte. İstihdam büyümenin sosyal refaha yansıyan temel alanıdır. Nüfusumuz genç, bu nedenle artan iş gücüne nitelikli iş sağlamayı ve istihdam dostu büyümeyi esas alıyoruz."

Yılmaz işsizliği kalıcı şekilde ortadan kaldırmayı hedeflediklerini dile getirerek, iş arayanla işçi arayanı bir şekilde uzlaştırmak gerektiğini belirtti.

Bu uzlaştırmayı eğitim kurumlarıyla yapacaklarını aktaran Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunun içinde varız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı var. Dolayısıyla yeter ki bir insanımız 'Ben şu alanda eğitim almak istiyorum.' desin. Gerek Çalışma Bakanlığı gerekse de Milli Eğitim Bakanlığı, halk eğitim merkezleri tarafından her türlü eğitimi vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

- "Diğerleri sadece konuşurlar"

2002 yılından bu yana iş gücüne katılım oranının arttığına değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kriz sonrası yani 2008'den sonra her yıl yaklaşık bir milyon kişiye iş sağladık. 'İyi ama bana iş sağlanmadı.' deniyor. İyi ama güzel kardeşim, sana sağlanmadı ama senin dışında bir milyon insana iş sağlandı ve her yıl sağlandı. Dünyada böyle bir iş kapısı sağlayan başka hiçbir ülke olmadı. OECD verilerine göre 2007-2017 yılları arasında ülkemiz istihdamını 7,5 milyon kişi artırdı. Aynı dönemde Avrupa Birliği'nin 28 ülkesinde 7 milyon 190 bin kişilik istihdam artışı oldu. Avrupa Birliği'nin 28'i bir araya geldi, 28'inin oluşturduğu iş gücünden daha fazla iş gücünü biz Türkiye'de yaptık. Yine şikayetler var ama bu başarıyı da görmek lazım. Son 10 yılda 4 milyon 244 bin kişi ile kadın iş gücüne katılım oranı Avrupa Birliği'nde en çok artan üye oldu. Avrupa Birliği'nde birinciyiz, Amerika'dan sonra da ikinciyiz. İnanıyoruz ki Türkiye'nin bugünü gerçekten her bakımdan çok daha iyi. Eksiklerimiz var, yapmadıklarımız var, onun için de biz her şeyi yaptık demiyoruz ama çok şeyi yaptık. 80 yılda yapılandan çok daha fazlasını yaptık. Diğerleri sadece konuşurlar ama konuşmanın bu ülkeye hiçbir faydası yok. Üretmek, eser üzerine eser koymak, yapılanın yanına bir tanesini daha yapmak lazım."

Toplantı sonunda Bakan Yılmaz ve ESTAŞ'a yeni girecek personel fotoğraf çektirdi.

Yılmaz, daha sonra Vahdet Derneği, İslam Derneği, Birlik Vakfı Sivas Şubesi ile Mehmet Paşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.