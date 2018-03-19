Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem, Konya'da

KONYA (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya'nın Akşehir ilçesinde hayırsever vatandaşlarca bağışlanan arsa üzerine Bakanlık tarafından yaptırılan anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Adsız Mahallesi'nde hayırsever vatandaşlarca bağışlanan arsaya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 derslikli bir anaokulu yaptırıldı.

Hayırsever vatandaşların babalarının ismi verilen; "Akşehir Hacı Yusuf-Mustafa Kula Anaokulu"nun açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem, törende yaptığı konuşmada, 2002'den bu yana AK Parti hükümetlerinin yüzde 11 seviyelerinde aldığı okul öncesi eğitimi bugün yüzde 80'lere taşıdıklarını belirtti.

Bunu yüzde 100'e çıkarmak istediklerini ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"2002'de 320 bin okul öncesi öğrenci varken bugün 1 milyon 500 bin okul öncesi öğrencimiz var. AK Parti hükümetlerimiz savunmanın önüne milli eğitim harcamalarını çıkararak, son 15 yılda önce milli eğitime, sonra savunmaya bütçe ayırmıştır. Bu yılki bütçemiz de 137 milyardır. Birinci önceliğimiz eğitim. Biz biliyoruz ki eğitimsiz insan en basit işlerini bile yapamaz. İlacını nasıl kullanacağını ne yazdığını bilemez. Birinin yardımına ihtiyacı vardır. Basit bir işlemi bile yapamaz. Onun için şu anda başka bir kampanyayı başlatıp herkesin okuryazar olması için çalışmalar yapıyoruz."

Erdem, okulun arsasını bağışlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Erdem, kurdeleyi keserek okulun açılışını gerçekleştirdi. Erdem ile protokol üyeleri ardından okulu gezerek, bilgi aldı.

Açılış törenine Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, ardından Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın baba evine giderek, şehidin anne ve babasına başsağlığı dileklerini iletti.

