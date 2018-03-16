Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem:

KIRŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, halk eğitim merkezlerinde 500 binin üzerinde kursiyerin Osmanlıca Türkçesi öğrendiğini söyledi.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ü ziyaret eden Erdem, kentin eğitimde gösterdiği başarılarla geleceğe daha güvenle bakılmasını sağlayan iller arasında bulunduğunu belirtti.

Vali Şentürk de Kırşehir'in eğitimde marka kent olduğunu, bunun devam etmesi için de alt yapının her zaman iyi durumda bulunması gerektiğini dile getirdi.

Ziyaretin ardından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Milli Eğitim Müdürlüğü İl Danışma Komisyonu Toplantısı'na geçen Erdem, okul girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin liselerde Osmanlıca'nın ders olarak okutulması çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine Erdem, Sosyal Bilimler Lisesi'nin 10, 11, 12. sınıflarında iki saat, İmam Hatip Lisesi'nde ise bir saat ortak ders, diğer liselerde ise seçmeli ders olarak okutulmasının müfredatta olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün bu konuya değindiğine dikkati çeken Erdem, şöyle devam etti:

"Biz, Osmanlıcanın geçmişle geleceğe bir köprü olacağına inanıyoruz. Çünkü, 700 yıla yakın bir kayıttan, kaynaktan bahsediyoruz. Sadece arşivlerde 150 milyon evrak olduğu söyleniyor. Hem teknik olarak ileri Osmanlıca öğrenenlerin sayısının artması hem de herkesin yüzünden Osmanlıca'yı okuyabilmesini arzu ediyoruz. Her birimizin evlerinde buna dönük evraklar, mezar taşları var. Eserlerimizin üzerilerinde kitabeler var. Bu bakımdan biz 700 yıla yakın hatta Türklerin İslam'a geçişiyle oluşmaya başlayan bu dilin de gençlerimiz, vatandaşlarımız tarafından öğrenilmesini arzu ediyoruz. Halk Eğitim Merkezlerinde şu ana kadar 500 binin üzerinde kursiyer Osmanlıca Türkçesi öğrendi."

Milli Eğitim Bakanlığında FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındıktan ya da ihraç edildikten sonra suçsuz oldukları anlaşılanların geri dönüşleriyle ilgili çalışmaların sorulması üzerine Erdem, bu örgütle ilişkisi olanların tespitinde diğer kurumlar gibi çok ciddi kriterler belirlediklerini, ilişkisi olan, örgütün içine girenlerin ihraç edildiğini belirterek, "Şu anda hem bakanlık hem valiliklerde 7 bin kadar açıkta olan var. Onun dışındakilerde yargıda ByLock ile takipler var. Bunların netleşmesini bekliyoruz. Masumiyeti anlaşılan, bu örgütle ilişkisi olmadığı anlaşılanlar da bakanlığımız üzerinden veya komisyon üzerinden dönecekler. Bakanlık üzerinden dönüşleri de biz artık komisyon tarafından yapılması için oraya sevk ediyoruz. Bu konuda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Erdem, açıklamaların ardından Milli Eğitim Müdürlüğü İl Danışma Komisyonu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Vali Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Salih Çetinkaya, Mikail Arslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, sivil toplum kuruluşu başkanları ve okul müdürleri de yer aldı.







