Milletvekillerinden AÜ Rektörü Çomaklı'ya ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Milletvekili Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı ve Günay, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Çomaklı'ya görevinde başarıl dileklerini de ileten Günay, "Bu vesileyle tüm öğrencilerimize, akademisyenlerimize, üniversite personelimize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. İnanıyorum ki sayın Rektör ile birlikte uyum içinde bir çok ortak çalışma gerçekleştireceğiz.’" ifadelerini kullandı.