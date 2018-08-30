Milletvekili Yokuş Seydişehir'de

KONYA (AA) - İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş Seydişehir'i ziyaret etti.

Ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yokuş, muhalefetin en önemli görevlerinden birisinin denetim olduğunu söyledi.

Konya'nın sorunlarını çözmek için Konya milletvekillerinin hepsi ile ortak çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Yokuş, şunları kaydetti:

"Konya'nın kattığı katma değeri Devlet Konya'ya verebilmiş mi? Açık bir itiraf ki edememiş.15-20 yıl önce Konya'nın gelişmişlik sırasının çok gerisinde olan Gaziantep, Adana gibi bazı vilayetlerin Konya’nın önüne geçmiş olması bize şunu gösteriyor. Bu iktidar partisine Konya çuvallar dolusu oy verse de karşılığını alamamıştır. Genel gelişmişlikte ilk beşe giren vilayetimiz şu anda 20-25 inci sıralara gerilemiştir. Muhalefet denetim yapacak. Ezilenlerin haksızlığa uğrayanların sesi soluğu nefesi olacağız. Muhalefet yetim hakkı denilen kaynaklarının çarçur edilmesine müsaade etmeyecektir."





