Milletvekili Yılmaz'dan SESOB'a ziyaret

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (SESOB) ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ile esnaf teşkilatına ziyarette bulunan Milletvekili Yılmaz, oda başkanı Beşir Köksal ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Yılmaz, esnaf ve sanatkarların sorunları hakkında bilgi aldıktan sonra, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından yapılan genel kurul sonrasında Denetim Kurulu Başkanlığına seçilen Köksal’ı tebrik ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Köksal ise oda başkanlığının yanısıra gerek birlik başkanlığı gerekse de TESK Denetim Kurulu Başkanlığı görevini en güzel şekilde sürdürmeye çalıştığını belirterek, kendisini bu göreve layık gören TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Esnafın sorunlarını her platformda gündeme getirmeye çalıştığını, sorunların çözümü için de gayret gösterdiğini vurgulayan Köksal, şunları kaydetti:

"Esnaf teşkilatı olarak esnafımızın sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çalışıyoruz. Bakanımızla, valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla ve kurumlarımızla ortak çalışmalar yaparak teşkilatımızı en güzel şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz. Her zaman yanımızda yer alan, sorunlarımızın çözümünde destek olan sayın İsmet Yılmaz bakanımıza, milletvekillerimize, valimize, belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TESK Denetim Kurulu Başkanı olarak teşkilatımızı ve esnaflarımızı Ankara'da en güzel şekilde temsil etmeye gayret göstereceğim."





