Milletvekili Usta Karapınar'da hastaları ziyaret etti

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Karapınar Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ve yakınlarını ziyaret etti.

Usta, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, iktidar olarak sağlık alanında önemli işler yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade eden Usta, "Hep onların daha iyi şartlarda yaşamaları için mücadele ettik. Allah, hastalarımıza en kısa zamanda şifa vererek sevdikleriyle birlikte olmalarını nasip etsin." dedi.

Usta'ya ziyaretinde Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Nadi Tartan da eşlik etti.



