Milletvekili Soysal halkın sorunlarını dinledi

YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal ve İl Başkanı Celal Köse, halk günü toplantısı düzenleyerek vatandaşların sorunlarını dinledi.



AK Parti Yozgat İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda Soysal, vatandaşların sorunlarını dinleyerek tek tek not aldı.

Soysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, her ayın belli günlerinde Yozgat merkez ve ilçelerinde halk günleri düzenleyerek, vatandaşla bir araya geldiklerin onların dertlerini dinlediklerini söyledi.

Soysal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'ya gelemeyen kardeşlerimizin biz ayağına geliyoruz. Meclisi Yozgat'a taşıyoruz, meclisteki bütün düzenimizi burada oluşturuyoruz, halkımızı birebir dinliyoruz, elimizden gelen gayreti göstermek adına taleplerini alıyoruz ve ilgili yerlerle görüşüp, taleplerin gereğinin icrasını yapıyoruz."

Yaptıkları bu çalışmalardan güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Soysal, "Toplumun belli sıkıntı ve dertleri var. Biz de bunları dinleyip elimizden gelen kısmı çözüyoruz, başarılı olamadığımız yönleri de vatandaşımıza anlatıyoruz. Biz her hafta halkımızın içindeyiz, halkımızla beraberiz. Amacımız vatandaşlarımızın ayağına meclisi götürüp onların dertlerine derman olmaktır. Burada önemli olan, halk ile iç içe olmaktır."