Milletvekili Sorgun Hadim'de

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nu ziyaret ederek, yeniden başkan seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Başkan Hadimioğlu'nu makamında ziyaret eden Sorgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalli idareler seçimlerinde yeniden Hadim Belediye Başkanı seçilen Ahmet Hadimioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Seçimlerde verdikleri destek için Hadim halkına ayrıca teşekkür eden Sorgun, şöyle devam etti:

"Projelere, yatırımlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gönüllere girmeye, ülkeye sevdalı dava insanı yetiştirmeye gayret edeceğiz. Ayrıca Konya'nın en tecrübeli belediye başkanı ünvanını kazanan sayın Ahmet Hadimioğlu'na büyük görev ve sorumluluklar düşüyor." dedi.



Hadimioğlu da misafiri Sorgun'a, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ziyaret sırasında, AK Parti ilçe teşkilatı yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve partililer de bulundu.