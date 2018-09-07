Milletvekili Sorgun, Beyşehir'de temaslarda bulundu

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Sorgun, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.



Sorgun, AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen toplantıda, partililerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Murat Özaltun ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile merkezde esnaf ziyareti gerçekleştiren Sorgun, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Mesire Alanı'nda düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyla buluştu.



Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir'i de makamında ziyaret eden Sorgun, Beyşehir Belediye hizmet binası önünde düzenlenen "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamındaki bisikletlerin dağıtım törenine katıldı.

Sorgun, buradaki konuşmasında, bu yılın Konya'daki en önemli projesinin "Güle Oynaya Camiye Gel" olduğunu belirterek, bu çerçevede çocukların sabah namazına götürüldüğünü dile getirdi.

Konuşmanın ardından çocuklara bisikletleri dağıtıldı.

Özaltun da AK Parti'li belediyelerin ürettiği tüm projelerde toplumun her kesimine ulaşmaya özen gösterdiğini kaydetti.