Milletvekili Soluk'tan esnaf ziyareti

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Oğuzhan ve partililerle ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Soluk, yerel seçimler için destek istedi.

Soluk, 31 Mart seçimlerinde esnafın ve halkın desteği ile bir kez daha iktidar olarak hizmete devam edeceklerini söyledi.

Hizmetin halkla ve iktidarla olacağını belirten Soluk, "Bekleyen yatırımlar var, bu yatırımların bir an evvel tamamlanması ve yeni hizmetlere geçilmesi için sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz." dedi.