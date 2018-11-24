Milletvekili Soluk Zara'da

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Sivas'ın Zara ilçesine geldi.

Zara Belediyesini ziyaret eden Soluk, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Soluk, daha sonra Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Pala ve kurum amirleri ile ilçede inşaat çalışmaları devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

İncelemeleri sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Soluk, ilçede 24 derslikli ilkokul ile 8 derslikli imam hatip ortaokulu ve öğretmenevi binalarının tamamlanma noktasına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışmaların hızlı gidiyor olması memnuniyet verici. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Kent meydanı ve belediye hizmet binalarının da inşaat çalışmaları devam ediyor, yıl sonuna kadar bu yerlerimizde de iyi bir neticeye varılacağını umut ediyorum."

Soluk, İsmetpaşa Caddesi'nde kaldırım ve yol çalışmaları yapılacağını da dile getirerek, şöyle konuştu:

"Doğalgaz çalışmaları nedeniyle ilçe merkezimizdeki yollarımızda bozulmalar oldu. Nihayetinde ilçenin her alanında bir çalışma var. Gördüğüm kadarıyla bu çalışmalarda da sona geliniyor. Reşitpaşa Caddesi ve bağlantı yollarının yol ve kaldırım çalışmaları yapılmış, daha iyi olabilirdi ama zamanla o da olacak."