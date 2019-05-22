Milletvekili Soluk, öğrencilerle iftarda bir araya geldi

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi ile Zara Anadolu Lisesi'nin ortak düzenlediği iftar programına katıldı.

Mehmet Habib Soluk Eğitim Kampüsü Amfi tiyatrosunda düzenlenen açık hava iftar programına katılan Soluk, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, istek ve beklentilerini dinledi.

Kendisinin zor şartlarda okuduğunu aktaran Soluk, "Sizler için en iyi eğitimin verilebileceği alanlar oluşturuldu. Bugün iftar sofrasında sizlerle bir araya gelmemize vesile olan okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve siz sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Kaymakam Mehmet Sayın, Karayolları 16. Bölge Müdürü Aydoğan Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.