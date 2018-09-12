Milletvekili Şener'den Kayseri Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

KAYSERİ (AA) - CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaret etti.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve partililerle beraber Altınkaya'yı ziyaret eden Milletvekili Şener, ziyarette yaptığı konuşmada, CHP Genel Merkezi'nde ekonomide yaşananları değerlendirmek için bir "kriz masası" kurulduğunu, "kriz masası" üyeleri olarak ekonomideki sıkıntıları yerinde görmek için farklı şehirlere dağıldıklarını belirtti.

Gittikleri şehirlerde meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Şener, parti olarak hazırladıkları 13 maddelik ekonomiyle ilgili paketi paylaştıklarını söyledi.

Ekonomide bütün gelir gruplarını etkileyecek bir süreç yaşandığını savunan Şener, "Bize göre bu süreçte tabi dış etkiler var ancak iç dinamikler müsait olmadığı takdirde dış dinamikler etkili olamazlar. Yapısal sorunlar var, bunların aşılması lazım, ciddiyetle ele alınması gerekiyor." diye konuştu.

Şener, ekonomideki sorunların çözümünde atılacak en önemli adımın liyakat olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanına sesleniyorum; geçmişte kendisiyle çok da hukukumuz olmuştur. Bana karşı hep kibar olmuştur. Hayatımda bana en kibar davrananlardan biridir kendileri. Benim en itiraz ettiğim zamanlarda bile yumuşak olmuştur. Bazıları kavga ettik de ayrıldık sanıyor, hiç böyle bir şey olmamıştır, hiç kavga etmedik. Bana karşı, hep güzel üslup kullanmıştır. Ben geldiğimde dolar 1 lira 60 kuruştu, bıraktığımda 1 lira 10 kuruştu. 1 lira 10 kuruş olarak bıraktığım dolar, şu an 6 lirayı geçmiş durumda."

Şener, "Liyakate önem verilmelidir. Ekonomi düzgün yönetilirse eğer 6 ayda her şey düzelir." dedi.

Cemiyet Başkanı Altınkaya da basının yaşadığı sıkıntılar hakkında Şener'e bir dosya sundu.