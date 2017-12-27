Milletvekili Şeker'in Melikgazi ziyareti

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeker, Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, Melikgazi Belediyesinin hizmet ve yatırımları ile 2018 yılı projeleri hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, göreve geldiği ilk günden itibaren çözüm felsefesi olarak hizmeti ayağa götürme anlayışını benimsediklerini ve bu yönde çalışmalar sergilediklerini kaydetti.

Ziyarete AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İl Başkan Yardımcısı Cengiz Hakan Arslan, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve belediye başkan yardımcıları katıldığı bildirildi.