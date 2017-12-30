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Milletvekili Öztürk'ten yeni yıl mesajı

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.Öztürk, mesajında, her yeni yılın başarının, güzelliğin, mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği,...

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:29
Milletvekili Öztürk'ten yeni yıl mesajı
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KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, her yeni yılın başarının, güzelliğin, mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği, daha rahat bir hayata ulaşma yolunda yeni isteklerin filizlendiği bir yıl olduğunu belirtti.

Milletçe, üzüntü ve sevinçleriyle bir yıla daha veda edip, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Yeni umutlarla, beklentilerle karşıladığımız 2018 yılında da Türkiye'nin her alanda gelişmesi, ilerlemesi, kalkınması ve yeni plan ve projelerin hazırlanıp uygulanacağı bir dönem olacaktır. Çok çalışırsak ve başaracağımıza inanırsak ulaşamayacağımız hedef yoktur. Gerekli irade, azim ve cesareti gösterebildiğimiz takdirde, yarının daha güçlü, daha huzurlu, daha müreffeh, bölgesine ve uluslararası sisteme yön veren Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğimizden şüphe duymuyorum. Yeni yılda Rabbimden toplumsal hayatımızda daima sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hakim olmasını, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah ÖztürkMesajYeni Yıl
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