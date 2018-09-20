Milletvekili Özdemir'den Kayseri Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Serkan Tok ile Altınkaya'yı ziyaret eden Özdemir, ziyarette yaptığı konuşmada, kendisinin medya sektörünü yakından tanıdığını ve gazetecilerin sorunları her platformda ilgili kurumlara aktardığını söyledi.

Özdemir, "24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı çerçevesinde AK Parti ile müşterek adımımız oldu. Bu ittifak anlayışı da millet nazında karşılık buldu yeni hükumet etme sistemindeki anlayış fiili olarak devreye girdi." dedi.

Bu birlikteliği önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek yerel seçimlerde de devam ettirmek yönünde irade ortaya koyduklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye hasım çevreler bu dönemi özellikle kullanarak Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemiyle alakalı zehirleme girişimlerinin olduğunu görüyoruz. Pek çok ülkenin özellikle sözde müttefikimiz denilen ülkenin (ABD) özellikle ülkemize karşı ekonomik savaş uyguladığı açıkça ifade ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte Türkiye'yi birlik beraberlik şuuru içerisinde bu sistemin tüm kurul ve kurallarıyla sağlıklı bir şeklide nihayi hedefe ulaştırmamız lazım. MHP bu hasasiyet çerçevesinde yerel seçimlere hazırlanıyor. Sayın genel başkanımız çok açık bir şekilde ifade ettiler. Türkiye'de 30 büyükşehir var bunlardan 3'ü en büyük kentler. Nüfusumuzunda yüzde 70'i büyükşehirlede bulunuyor. Dolayısıyla büyükşehir yerel yönetimlerinin Cumhur ittifakı'nın anlam ve önemine haiz yapılarca yönetilmesi bu anlamda aynı ilkelerin yerel yönetimler manasında hayata geçmesini önemli buluyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız sürecek."

MHP İl Başkanı Serkan Tok da önceki yıllarda da MHP'nin birçok kademesinde teşkilat içerisinde görevler üstlendiği, en son 2014 yerel seçimlerinde ilçe başkanı olarak seçim yaşadığını söyledi.

2014'ten günümüze geçen sürede MHP'ye büyük bir ilgi olduğunu şimdiden Kayseri'de çok sayıda aday adayının kendilerine başvurduğunu ifade eden Tok, şöyle devam etti:

"Daha öncede MHP bünyesinde görev yapan biriyim. 2014 belediye seçimlerini yaşadım. Aradan 5 yıl geçti MHP 2 tane aslan gibi vekil çıkarmış, büyükşehir belediyesinden, Pınarbaşı'na, Sarız'dan Yahyalı'sına, Bünyan'ına kadar her yerde iddiası olan bir teşkilat yapısıyla karşınızda duruyor. İnanın o kadar çok aday adayı var ki Bünyan'dan 9 aday adayı var, büyükşehirden 4, Yahyalı'dan 2 aday adayı var. 2014'den bugüne partimize müthiş bir ilgi ve alaka var. Şimdiden meydanlara inip çalışmalarımıza başladık. Teşkilat olarak her zaman olduğu gibi seçime hazırız."

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da nezaket ziyaretinde bulunan konuklarına teşekkür etti. Medya sektörünün sorunlarından bahseden Altınkaya, Çopuroğlu'na bu sıkıntılarından oluşan yazılı bir rapor sundu.