Milletvekili Önal'dan köy ziyaretleri

KIRIKKALE (AA) - CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Delice ilçesini ve köyleri ziyaret etti.

Milletvekili Önal, Çongar, Meşe Yayla, Boz, İmirli Büyük Avşar, Küçük Avşar, köylerini ziyaret ederek köylülerle sohbet etti.

Köylülerin sorunlarını ve taleplerini alan Önal, ziyaret sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm sorunları TBMM'de dile getireceğini söyledi.

Köylerin asfalt sorunlarını bildiklerini ve bunun için çalışma başlatacaklarını belirten Önal, "Köylerimizde sulamayla ilgili sorunlar var. Bunları biliyoruz. Çalışmalarımızı bu sorunlar üzerine yoğunlaştırdık. Köylü kardeşlerimize sahip çıkacağız. Vatandaşlarımızın yanındayız." diye konuştu.



