Milletvekili Önal'dan

KIRIKKALE (AA) - CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyüne yapılan geri gönderme merkeziyle ilgili, verilen sözlerin tutulmadığını iddia etti.

Milletvekili Önal, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçlar köyüne yapılan geri gönderme merkezi yapılırken tüm Kılıçlar halkına burada çalıştırılacak personelin sadece Kılıçlar'da yaşayan işsiz köylülerden değerlendirileceği sözünün verildiği ancak bu sözün tutulmadığını ileri sürdü.

Önal, "Ayrıca köyde onlarca genç iş beklerken, verilen sözlere rağmen dışarıdan işçi getirtilip bir tek köylünün işe alınmamış olması son derece tepki yaratmıştır. Kılıçlar halkı dışarıdan insan getirilip çalışmasını istemiyor." ifadelerini kullandı.