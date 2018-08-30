Milletvekili Nergis, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - AK Parti Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Nergis, Başkan Altınkaya ve yönetim kuruluna başarılar dileyerek medyanın önemine değindi.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Nergis, ülkede dolar kuru üzerinden bir kriz çıkartılmak istendiğini söyledi.

ABD'nin Rahip Brunson davası ile Türkiye'yi sıkıştırmak istediğini ifade eden Nergis, şunları kaydetti:

"Türkiye güçlü bir ülke ve dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi. Halkımızın soğukkanlı bir yaklaşımıyla biz dolara karşı girişimi püskürttük diyebiliriz. Türkiye'nin büyüyor olması ve bölgesel bir güç olması nedeniyle dış politikada zor durumda bırakılıyoruz. Türkiye güçlü devlet olmanın gereğini yaptı. Son dönemde dış ilişkilerimizi belirlerken Amerika endeksli bir politika izlemiyoruz. Kendi menfaatlerimiz doğrultusunda ikili ilişkiler gerçekleştiriyoruz."

Veli Altınkaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarete AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin'de hazır bulundu.