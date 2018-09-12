Milletvekili Nergis Akay'ı ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nergis ve partililer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Milletvekili Nergis, Kayseri Şeker'in yeni kampanya dönemi hazırlıkları hakkında Başkan Akay'dan bilgi aldı.

Başkan Akay ise Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal şeker fabrikalarının kampanyaya hazır olduğunu ve kampanya başlangıçlarının Boğazlıyan'da 17 Eylül, Kayseri'de 25 Eylül, Turhal'da ise 28 Eylül olduğunu belirtti.