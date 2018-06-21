Milletvekili Konuk Seydişehir'de

KONYA (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk Seydişehir'de partilileriyle bir araya geldi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Konuk, önümüzdeki dönemin yıkacakların değil, yapacak olanların iş başında olması gereken bir dönem olduğunu söyledi.

AK Parti'nin, 16 yılda Türkiye’yi 3 kat büyüttüğünü, söz dinleyen Türkiye yerine, sözü dinlenen bir Türkiye'yi inşa ettiğini ifade eden Konuk, şunları kaydetti:

"AK Parti inançlarıyla eğitimleri arasında tercihe zorlanan evlatlarının üniversite kapılarından dönmesi ayıbına son vermiştir. Ülkenin dört bir yanını bölünmüş yollarla, hızlı trenlerle, tünellerle, köprülerle donatmış, kalkınmanın nimetlerini Anadolu ile buluşturmak için tüm Anadolu'da yatırım atağı başlatmıştır. Kimsesizlerin kimsesi olmuş, evde bakım hizmetinden, yaşlı aylığına kadar sosyal devletin yapması gereken ne kadar hizmet varsa hepsini hayata geçirmiştir. Önümüzdeki dönemde, vasıflı, çok yönlü bir lidere ihtiyacı var. Önümüzdeki dönem yıkacakların değil, yapacak olanların iş başında olması gereken bir dönem. Önümüzdeki dönem, siyasi çırakların altından kalkamayacağı kadar önemli bir dönem.''

Toplantıya Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve partililer katıldı.

