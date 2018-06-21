Milletvekili Konuk Karapınar'da vatandaşlarla bir araya geldi

KONYA (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Karapınar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye düğün salonunda konuşan Konuk, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerin her zamanki seçimden daha önemli olduğunu söyledi.

24 Haziran'da sadece oy kullanılmayacağını, yapılacak tercihle geleceğin oylamasınının yapılacağını ifade eden Konuk, şunları kaydetti:

"Ama bu defa seçim çok önemli. Her seçim bu söz söylenir ama bu defa sistemin değişeceği bir seçim. Burada doğru seçim yapmak zorundayız. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin de devam edip etmeyeceğine karar vermiş olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek verelim. Bu destek, gelecek nesillerin daha güzel ülkede yaşaması adına olacaktır. Bu sistemle güçleneceğiz, tazeleneceğiz. Yarınlarımız daha aydınlık olacak."

