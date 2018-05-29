ANKARA (AA) - 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak siyasi partilerin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunduğu milletvekili kesin aday listeleri yarın ilan edilecek.

YSK'nin hazırladığı seçim takvimi uyarınca siyasi partiler milletvekili aday listelerini son olarak 21 Mayıs Pazartesi günü YSK'ye vermişti.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, başvuru evrakındaki eksikleri 25 Mayıs'a kadar tamamlamış, milletvekili geçici aday listeleri YSK tarafından 26 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak itiraz süreci başlamıştı.

Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin bugün saat 15.00'e kadar YSK'ye bildirilmesi gerekiyor.

İstifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması konusu ise YSK tarafından bugün saat 21.00'e kadar siyasi partilere bildirilecek.

Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak YSK'ye en son yarın bildirilmesi gerekecek.

Eksiklerin tamamlanması ve itirazların karara bağlanmasıyla milletvekili kesin aday listeleri, YSK tarafından seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere yarın il seçim kurullarına gönderilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Bağımsız adaylar için kura

Seçim takvimi uyarınca bugün, birleşik oy pusulasında yer alacak bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere kura çekimi yapıldı. Bağımsız adaylar, seçilmek istedikleri illerdeki oy pusulalarında siyasi partilerden sonra gelmek üzere kura sırasına göre yer alacak.

Seçim takviminin bugünden sonraki önemli aşamaları şöyle:

- 30 Mayıs: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. Tüm seçim çevreleri ve yurt dışı ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımına başlanacak. YSK'ce milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye gönderilecek.

- 7 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

- 8 Haziran: İl seçim kurullarınca miting alanları belirlenecek cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

- 13 Haziran: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.

- 14 Haziran: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

- 17 Haziran: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.

- 19 Haziran: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

- 23 Haziran: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

- 24 Haziran: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. (saat 23.59)

- Cumhurbaşkanı ikinci turu oylama ve milletvekili seçimi itiraz süreci

Cumhurbaşkanı seçiminde, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 8 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak ikinci oylamaya ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:

- 25 Haziran: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü. (Saat 17.00). İkinci oylama propaganda döneminin başlangıcı.

- 26 Haziran: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü. (Saat 17.00). İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

- 28 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itiraz YSK'ce karara bağlanacak.

- 29 Haziran: YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.

- 30 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemine başlanacak.

- 4 Temmuz: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

- 7 Temmuz: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

- 8 Temmuz: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 00.00'da sona erecek.

- 9 Temmuz: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

- 12 Temmuz: YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.

Muhabirler: Ferdi Türkten, Aylin Sırıklı