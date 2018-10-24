Milletvekili Kendirli'den Çiçekdağı ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Hasan Buğra Karaca'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kendirli, eğitim ve öğretim için okulların iyi şartlarda hizmet vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Görevine atanan Karaca'ya başarı dileyen Kendirli, "Hayırlı olsun dileklerimizi iletmek için geldik. AK Parti hükümeti olarak yarınımızın teminatı çocuklarımızın eğitimi için başarılı işlere imza atmış bulunmaktayız. Başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için her konuda hassasiyet göstereceklerinin bilincindeyiz." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Karaca ise ziyaretlerinden dolayı Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ve Çiçekdağı İlçe Başkanı Hasan Hakanoğlu'na teşekkür etti.