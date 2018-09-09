Milletvekili Kendirli, muhtarlarla buluştu

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, kent merkezindeki muhtarlarla görüştü.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkan Yardımcısı Berat Bıçakçı ve partililer ile kent merkezindeki mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

Mahalle muhtarlarından, sorun ve taleplerini alan Kendirli, kısa sürede çözüm üretilmesi için adımlar atılacağını ifade etti.

Ziyaretlerinin ardından konuşan Kendirli, kentteki tüm mahalleler ile her zaman aynı hassasiyetle ilgilendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de 14 mahallemizin hepsinde birbirinden güzel atmosfer var. Kent genelinde yapılan yatırım ve çalışmalar tüm mahalleleri de olumlu yönde etkiliyor. Belediyemizin tüm mahallere yaptığı çalışmaların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının atmaları gereken adımlar ile ilgili talepler var. Bunları kısa sürede çözeceğiz. Mahallelerdeki göçmen ve sığınmacıların durumları, sayıları ve sosyal durumlarını da öğrendik, onlara karşı devletimiz ve vatandaşımız gereken hassasiyeti gösteriyor."

Kendirli ve beraberindeki heyet, Emekli Astsubaylar Derneği Kırşehir Şubesi'ni de ziyaret etti.