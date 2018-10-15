Milletvekili Kendirli, gazetecilerle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'in 40-50 yılda yapılmayan hizmet ve yatırımları AK Parti iktidarları döneminde aldığını söyledi.

Kendirli, Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin öncülüğünde Kırşehir Belediyesi bünyesindeki Kütük Ev'de düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kendirli, kente yapılan yatırımlar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntıların birlik ve beraberlik içerisinde çözümleneceğini belirten Kendirli, hükümetin dış güçlerin ekonomik baskılarına karşı gerekli tüm önlemlerini aldığını, yaşatılmak istenen krizlerin önüne büyük ölçüde geçildiğini vurguladı.

Dövizdeki düşüşün piyasalara olumlu yönde yansımaya başladığına işaret eden Kendirli, "En kısa sürede piyasalar yeniden oturmaya başladı. Yükselen enflasyon ve faizler hızla aşağıya düşmeye başlayacaktır." dedi.

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşı hükümetin gerekli adımları hızla atması nedeniyle fırsatçılara taviz verilmeyeceğini dile getiren Kendirli, "Dövizdeki artışı gerekçe göstererek tüm ürünlerin fiyatının iki kat artmasını hiç kimse kabul edemez. Hükümetimiz bu konuda radikal kararlar aldı ve spekülatörleri, fırsatçıları yakın takibe aldı. Ayrıca ülkemizin önde gelen firmalarının ürünlere yüzde 10 indirim yapmalarıyla fiyatların daha da aşağıya çekileceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.



Kırşehir’in 40-50 yılda yapılmayan hizmet ve yatırımları son 15 yılda iş başına bulunan AK Parti iktidarları döneminde aldığına dikkati çeken Kendirli, şöyle devam etti:

Kırşehirimiz 40-50 yılda alması gereken yatırım ve hizmetleri AK Parti iktidarları döneminde almış ve ciddi bir sorunu kalmamıştır. Bugün ilimiz genelinde pek çok yatırımın inşaatları da devam etmektedir. Ekonomide yaşanan daralma ve tasarruf tedbirleri çerçevesinde ülkemiz genelinde olduğu gibi Kırşehir’de de yapılması planlanan bazı yatırımlar belki de gelecek yıllara kaydırılacaktır. Ancak şunu özellikle belirtmek isterim ki, Kırşehir’de yatırımın durduğu hiçbir projemiz yok. İnşaat çalışmaları devam eden tüm yatırımlarımız hızla tamamlanacak. Ayrıca, acil yapılması gereken önemli yatırımlarımız da yatırım programlarına alınarak, hızla yapımlarına başlanacaktır."

AK Parti'nin yaklaşan yerel seçimlere iddialı şekilde hazırlandığına dikkati çeken Kendirli, aday tercihlerinde ince eleyip sık dokuyarak doğru adaylarla halkın karşısına çıkacaklarını aktardı.

Kendirli, "31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimleriyle ilgili yoğun bir çalışma içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tüm genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ile seçim stratejilerimizi belirleyeceğiz. İl, ilçe ve belde belediye başkan adaylarımızın kimler olacağını, hangi kriterlerin olacağını önümüzdeki günlerde belirleyip, doğru aday tercihleriyle seçmenlerimizin karşısına çıkacağız. İnşallah yerelde de birinci parti çıkıp güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu da Kırşehir’deki yerel basının yaşadığı ekonomik sıkıntının aşılması gerektiğini, aksi halde pek çok gazetenin yayın hayatına son vereceğini bildirdi.

Turpçu, "Bizler Kırşehir’de halkın ve sizlerin sesi ve diliyiz. Gazetecilerin yayınladığı gazeteler bugün büyük bir darboğazda, deyim yerinde ise ayakta kalma mücadelesi veriyor. Sizlerin, hükümetimizin ve il yöneticilerimizin destek ve katkısını bekliyoruz.” diye konuştu.

Milletvekili Kendirli de basının içinde bulunduğu sıkıntıları gördüklerini, Türkiye’de ekonomik dengelerin oturması ile her sektör gibi basın sektörünün de bu darboğazları aşacağına, kendilerinin de bu konuda üzerilerine düşen destek ve katkıları yapacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir ile yerel basın temsilcileri ve ulusal haber ajanslarının Kırşehir temsilcileri katıldı.







